Президент Ирана допустил изменения в конституции страны

Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Президент Ирана Эбрахим Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси допустил возможность внесения изменений в некоторые статьи конституции Исламской Республики, передает телеканал Al Hadas. Сама конституция была принята в 1979 году.

Конституция Ирана составлена таким образом, что предусматривает выход в случае возникновения тупика. Поэтому при реализации ее положений могут быть использованы гибкие методы, — сказал президент.

Власти Ирана ранее упразднили полицию нравов на фоне волны протестов длиной в два месяца, прокатившейся по всей стране после гибели молодой иранки Махсы Амини, сообщает Al Jazeera со ссылкой на генерального прокурора Мохаммада Джафара Монтазери. Он добавил, что в ходе манифестаций «очертились контуры гибридной войны» против Тегерана. При этом отмечается, что отмены обязательного дресс-кода не предвидится.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день.