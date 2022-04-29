Президент Индонезии отказал Зеленскому в поставках оружия

Президент Индонезии Джоко Видодо / Фото Arie Asona/ZUMAPRESS.com

Индонезия не будет поставлять оружие Украине, заявил президент страны Джоко Видодо, которого цитирует издание Jakarta Post. Он отметил, что отказал Владимиру Зеленскому в просьбе организовать поставки вооружения, однако власти готовы отправить Киеву гуманитарную помощь.

Президент отказал украинскому лидеру в просьбе оказать стране военную поддержку, но добавил, что вместо этого Индонезия отправит гуманитарную помощь, — говорится в сообщении.

По словам Видодо, он сообщил Зеленскому, что «в соответствии с конституционным мандатом и принципами внешней политики Индонезии запрещено оказывать какую-либо военную поддержку».

Ранее политолог Константин Калачёв в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что саммит G20 в Индонезии может стать переговорной площадкой для президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Он считает, что мероприятие способно стать местом, где лидеры двух государств могли бы встретиться «случайно». Эксперт подчеркнул, что такая встреча могла бы сильно упрочить позиции Индонезии на международной арене.

Незадолго до этого стало известно, что президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит G20 в Индонезии. Об этом сообщил глава Индонезии Джоко Видодо. Мероприятие пройдёт в ноябре на острове Бали.