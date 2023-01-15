Президент Хорватии назвал истинную цель США на Украине Президент Хорватии Миланович: США и НАТО ведут войну против России на Украине

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США и НАТО воюют с Россией руками украинцев. Такое заявление сделал в интервью изданию Istra24 президент Хорватии Зоран Миланович. Он также подчеркнул, что не видит конечной цели санкций против Москвы.

Вашингтон и НАТО с помощью Украины ведут прокси-войну против России, — сказал Миланович.

Он отметил, что план Запада не может заключаться в том, чтобы «убрать Путина», и санкциями ничего подобного не добьешься. Ограничительные меры хорватский лидер назвал «глупостью» и напомнил, что подобные приемы не сумели сломить бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.

К ним прибегают от войны к войне. А мы кем должны быть? Рабами Америки? — резюмировал Миланович.

Ранее президент Хорватии заявил, что Киев пытаются насильно сделать союзником Загреба. По словам Милановича, Украине «цинично присваивают статус члена ЕС», но на деле «она нам не союзник». Таким образом политик прокомментировал инициативу премьер-министра Андрея Пленковича, предложившего обучать украинских военных на территории республики.

Главы МИД стран Евросоюза утвердили создание миссии для обучения в Европе украинских военных. Командующим миссией будет вице-адмирал Эрве Блежан. При этом парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии. Из 151 депутата 97 поддержали решение — на четыре голоса меньше необходимого.