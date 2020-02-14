https://static.news.ru/photo/0e3ff2f2-4f3c-11ea-85f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Россия и Китай выборочно нарушают международное право, а это приводит к снижению уровня безопасности во всём мире.

По его словам, Москва «аннексировала Крым» и тем самым вновь сделала военную силу средством политики. Пекину Штайнмайер припомнил споры из-за принадлежности островов в Южно-Китайском море и притеснения представителей национальных меньшинств.

Выступая на открытии 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий лидер сказал, что подобные действия России и Китая «вредят всем», сообщает РИА Новости.

В Москве неоднократно подчёркивали, что Крым вошёл в состав России на основе итогов всенародного референдума. За воссоединение высказалось подавляющее большинство избирателей полуострова. Голосование проводилось в полном соответствии с нормами международного права.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдепартаменте США назвали Россию «решительным и находчивым конкурентом» Вашингтона, поскольку она якобы использует военную силу для навязывания своей воли другим государствам. В ведомстве предположили, что Москва может использовать в своих политических и экономических интересах ситуацию в Ливии.