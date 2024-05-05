Президент еще одной страны планирует приехать в Москву на парад Победы Президент Кубы Диас-Канель намерен посетить Москву по случаю Дня Победы

Фото: kremlin.ru

Мигель Диас-Канель

Президент Кубы Мигель Диас-Канель намерен посетить Москву для участия в параде Победы на 9 Мая, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. До этого политик приезжал в Россию осенью 2022 года.

Такой визит планируется, — сказал источник.

Помимо этого, президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует посетить Россию. По информации дипломатов, целью визита главы государства также является участие в мероприятиях, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Известно, что в российскую столицу на 9 Мая приедут лидеры Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Некоторые российские регионы отказались от проведения парада Победы. В их числе оказались Саратовская, Белгородская, Брянская, Псковская, Рязанская и Курская области, а также Севастополь. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, часть российских регионов решили не проводить торжественные мероприятия ради безопасности. Она также допустила, что власти не исключают возможных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины.

Также пресс-служба МВД Киргизии сообщила, что власти республики приняли решение отменить шествие «Бессмертного полка». Причиной таких мер указывается обеспечение общественного порядка и безопасности. Местные правоохранители призвали граждан Киргизии с понимаем отнестись к происходящему.