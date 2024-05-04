Президенты Казахстана и Таджикистана приедут в Москву на День Победы

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (справа) во время военного парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Также стало известно, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планирует посетить российскую столицу. Об этом рассказал посол республики в РФ Даурен Абаев.

8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву, — пояснил дипломат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.

Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.

До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы в Москве является престижным моментом, который покажет всему миру способность России обеспечить безопасность. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.