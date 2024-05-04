Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Также стало известно, что казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планирует посетить российскую столицу. Об этом рассказал посол республики в РФ Даурен Абаев.
8–9 мая планируется визит нашего президента в Москву, — пояснил дипломат.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что парады Победы проведут в семи городах-героях и 18 городах, где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. По его словам, всего в праздновании примут участие около 150 тысяч человек.
Министр также добавил, что в 314 населенных пунктах страны проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов. Кроме того, в праздновании задействуют 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники.
До этого заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что проведение воздушной части парада Победы в Москве является престижным моментом, который покажет всему миру способность России обеспечить безопасность. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.