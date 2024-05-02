Летчик объяснил необходимость воздушной части парада Победы в Москве Летчик Попов: воздушная часть парада в Москве укрепит престиж авиации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проведение воздушной части Парада Победы в Москве — престижный момент, который покажет всему миру, что Россия может обеспечить безопасность, заявил в разговоре с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, российская сторона способна провести подобные маневры в столичном регионе.

Я думаю, это будет показательный результат работы, что у нас все нормально, силы и средства ПВО работают, авиация может за себя постоять. В районе столицы мы способны организовать полеты и провести парад Победы. В прошлом году тоже хотели провести воздушную часть парада, только немного подкачали метеоусловия, — заявил Попов.

Он отметил, что еще запланированы две тренировки, в ходе которых будет отработана слаженность подразделений в воздухе. Собеседник подчеркнул, что в Москве спокойные условия, несмотря на эпизоды появления беспилотников в отдельных регионах.

На сегодняшний день систем ПВО достаточно в зоне выполнения полетов. Прилетят самолеты с Кубинки, Воронежа, Рязани, с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Мы обеспечим гарантии безопасности полетов. Это будет престижно, и народу показать, и люди поймут, что мы можем обеспечить безопасность, — резюмировал летчик.

Ранее в Москве состоялась репетиция авиационной части парада Победы. В тренировке принимали участие самолеты оперативно-тактической авиации. Над Красной Площадью пролетели не менее двух групп самолетов: звено истребителей семейства Су-27, а также штурмовики Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что праздничные фейерверки в регионе на День Победы отменены из-за «общей совокупности обстоятельств». Он добавил, что центральный штаб «Бессмертного полка» России также отказался от проведения шествия в очном формате в этом году.