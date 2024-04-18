Стало известно, почему регионы отказываются от парадов на 9 Мая Депутат Журова: регионы отказываются от парадов на 9 Мая ради безопасности

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Некоторые российские регионы решили не проводить парад Победы на 9 Мая ради безопасности, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с Lenta.ru она также допустила, что региональные власти не исключают возможных провокаций со стороны ВСУ.

Здесь каждый субъект сам ориентируется на ситуацию. Главное — безопасность. Особенно в приграничных регионах [не стоит] провоцировать ту сторону что-то сделать, побомбить или ракеты запустить — они же могут сделать это и по людям, им, в общем-то, все равно. Никто не хочет рисковать, да и сами люди будут в нервном опасении, — отметила Журова.

Она предположила, что популярная акция «Бессмертный полк» может пройти в другом формате. Вместо шествия по центральным улицам городов россияне смогут, например, вывесить фотографии фронтовиков на окнах и балконах, уточнила депутат.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что шесть регионов России отменили празднование Дня Победы. Решение принято из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.

По данным канала, от парадов и салютов отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.