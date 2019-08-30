https://static.news.ru/photo/58470cd0-cb36-11e9-a221-fa163e074e61_660.jpg Арсен Аваков Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов и отвечает за самый большой блок по безопасности. Об этом напомнил премьер страны Алексей Гончарук, комментируя решение оставить Авакова в кабинете министров.

Украинский премьер подчеркнул, что человек должен будет уйти с занимаемого поста, если у общества или прессы будут конкретные претензии. Гончарук отметил, что это касается не только Авакова.

Решение по Авакову дискутируется и является сложным. Но дело, которым я и моя команда занимается, вообще не имеет простых решений. Единственное, что я могу сказать: мы очень чётко обозначили красные линии, поговорили серьёзно, — цитирует Гончарука «Украинская правда».

Премьер заверил, что глава МВД Украины является «незаменимым», и рассказал, что договорился с Аваковым о встрече на следующей неделе.

Как сообщал News.ru, 29 августа Алексей Гончарук представил Верховной раде состав своего кабинета министров. Глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост. Остальные вошедшие в кабмин министры и два вице-премьера — новички.