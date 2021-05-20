Премьер Азербайджана: Баку привержен выполнению обязательств по Карабаху

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Азербайджан сохраняет приверженность трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху, заявил премьер-министр Республики Али Асадов в ходе визита в Москву.

Высоко оцениваем ту роль, которую сыграла РФ во время 44-дневной войны. Высоко оцениваем и полностью привержены выполнению тех обязательств, которые отмечены в заявлении от 9 ноября между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, — сказал Асадов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что Баку продолжит выполнять все обязательства трёхстороннего соглашения, а также пригласил Мишустина в любое удобное время приезжать в Азербайджан.

В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.