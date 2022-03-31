В юбилейном ПМЭФ-2022 примут участие компании из 69 стран

Представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты, Британию, Германию, Китай и Нидерланды, подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году, сообщили на официальном сайте фонда «Росконгресс». Организаторы форума отметили, что ими были отправлены приглашения более чем в 190 государств.

Своё участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий, — сказано в сообщении «Росконгресса».

Организаторы подчёркивают, что международное сотрудничество особенно важно в нынешнее время в условиях трансформации моделей взаимодействия между государствами.

В 2021 году ПМЭФ посетили более 13 500 участников из 141 страны, в том числе более 1 000 представителей СМИ из 46 стран.

Общее число упоминаний о Форуме в прессе составило около 145 тысяч. При этом в 2019 году ПМЭФ упоминался в СМИ около 91 тысячи раз. Лидерами по количеству упоминаний стали президент РФ Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.