В юбилейном ПМЭФ-2022 примут участие компании из 69 стран
Захар Чайченко
Захар Чайченко
16:35, 31 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Представители компаний из 69 стран, включая Соединённые Штаты, Британию, Германию, Китай и Нидерланды, подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году, сообщили на официальном сайте фонда «Росконгресс». Организаторы форума отметили, что ими были отправлены приглашения более чем в 190 государств.
Своё участие в мероприятиях ПМЭФ-2022 уже подтвердили представители из 69 стран и территорий, — сказано в сообщении «Росконгресса».
Организаторы подчёркивают, что международное сотрудничество особенно важно в нынешнее время в условиях трансформации моделей взаимодействия между государствами.
В 2021 году ПМЭФ посетили более 13 500 участников из 141 страны, в том числе более 1 000 представителей СМИ из 46 стран.
Общее число упоминаний о Форуме в прессе составило около 145 тысяч. При этом в 2019 году ПМЭФ упоминался в СМИ около 91 тысячи раз. Лидерами по количеству упоминаний стали президент РФ Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.