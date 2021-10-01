Представитель Саакашвили опровергла его задержание в Грузии

Пресс-секретарь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Дарина Чиж не подтвердила информацию о его задержании, несмотря на соответствующие заявления МВД страны и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Она написала на своей странице в Facebook, что Саакашвили сначала нужно поймать, чтобы посадить.

Для того чтобы посадить, его нужно поймать! — воскликнула Чиж.

Телеканал «Пирвели», в свою очередь, передаёт, что Саакашвили, предположительно, переведён в тюрьму в Тбилиси. По имеющейся информации, спецоперация по задержанию политика прошла в Глдани-Надзаладевском районе. По данным СМИ, ожидается приезд соратников экс-президента к зданию тюрьмы.

Грузинские СМИ опубликовали кадры задержания Саакашвили.

Между тем Sputnik сообщает, что в партии экс-президента призвали его сторонников поддержать политика — выйти на «праздничный митинг» в воскресенье, 3 октября, в Тбилиси. Также предлагается проголосовать за партию Саакашвили «Единое нацдвижение» на муниципальных выборах 2 октября.

Гарибашвили ранее заявил, что экс-президент задержан. По его словам, у грузинских силовиков была вся информация о передвижении политика с территории Украины в Грузию.

В Грузии на политика заведено четыре уголовных дела — о превышении полномочий, растрате бюджета и избиении депутата. Ему грозит до 11 лет лишения свободы. При этом по двум делам уже вынесены решения, его приговорили к девяти годам заключения.

Саакашвили ранее обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что политик будет задержан, как только пересечёт границу.