Предсказавший поражение Трампа экстрасенс предрёк спад пандемии в 2022 году

https://static.news.ru/photo/d3ad271e-2cd4-11eb-a74d-fa163e074e61_660.jpg Николас Аужула Фото: Nicolas Aujula/instagram.com

Экстрасенс Николас Аужула, утверждавший, что предрёк пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и поражение лидера США Дональда Трампа на выборах, поделился своими мистическими прогнозами на 2021 и 2022 годы.

Одна вещь, о которой меня часто спрашивают в этом году, — это коронавирус. Я предвижу, что после Нового года он выйдет на плато, а уровень заражения упадёт до контролируемых значений к весне 2021 года. Но я предсказываю, что паника и ограничения вокруг COVID-19 продлятся до 2022-го, — передаёт портал The Sun.

Накануне специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что в начале нового года Европу ожидает третья волна коронавируса. По его мнению, европейские власти летом упустили возможность построить необходимую инфраструктуру. В результате им удалось взять под контроль первую волну, но они не сумели предотвратить вторую.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее о третьей волне коронавируса сообщили власти Южной Кореи. Как заявил представитель Министерства здравоохранения Юн Тэ Хо, в Сеуле в настоящее время фиксируется подъём заболеваемости, который можно сравнить с тем, что был в феврале — марте и августе. В связи с этим органы здравоохранения намерены в ближайшее время опубликовать рекомендации по корректировке уровня социального дистанцирования, чтобы муниципальные власти могли повысить эффективность борьбы с пандемией, писал NEWS.ru.