Правда ли, что ВС РФ могут занять Одессу: почему в это верят в США

Фото: МО РФ

Российская армия в состоянии полностью взять под контроль Одессу, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Почему он так считает и какие прогнозы об СВО еще делал?

По его мнению, в настоящее время ВС РФ продвигаются осторожно, надеясь, что «кто-то на Украине способен договориться о прекращении конфликта». Однако, подчеркнул Макгрегор, надежд на такой сценарий мало, поэтому скоро в Москве это поймут.

«Они продвинутся до самого Днепра, прямо на Киев, перейдут реку на юге и освободят Одессу, потому что альтернативы нет», — заявил эксперт в интервью журналисту Стивену Гарднеру на YouTube.

Американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон считает, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом. <...> Украинцам придется отказаться от значительной части востока своей страны», — отметил аналитик в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он добавил, что в ходе переговоров с Москвой, пойти на которые Киев рано или поздно заставит Запад, украинцам придется согласиться на территориальные уступки ради достижения мира.

Какие еще прогнозы и заявления делал Макгрегор о спецоперации

Экс-советник главы Пентагона 28 августа сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать из страны после провала ВСУ на передовой. По его мнению, украинский лидер переместится в Вильнюс, Майями или на Кипр.

«Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или на Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл», — считает Макгрегор.

Он также отметил, что США допустили большую ошибку, отправив ВСУ в атаку. По его словам, у украинской армии изначально не было шансов пробить российскую оборону и пройти подготовленные минные поля.

Помимо этого, Макгрегор сообщил, что США могут отправить свои войска на Украину из-за успехов ВС РФ. Он предостерег Вашингтон от этого шага.

«Джо Байден может ввести американские войска для поддержи киевского режима на фоне успехов российских войск. <...> Я не устаю предупреждать, что нельзя вторгаться на территорию Западной Украины. Мы не обладаем необходимым количеством боеприпасов для подобной операции», — пояснил эксперт.

Макгрегор 27 августа заявил, что солдаты ВСУ сдаются в плен из-за тяжелого положения на передовой. По его информации, случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины участились.

«Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах», — подчеркнул он.

Отставной полковник также указал на колоссальные потери, которые несут ВСУ в контрнаступлении. По его данным, больницы на Украине переполнены, а большинство раненых вряд ли сможет вернуться на передовую.

Что происходит в Одессе: последние новости

Украинские СМИ 30 августа сообщили о взрывах в городе. Другой информации не поступало.

26 августа второе судно вышло из порта Одессы через открытый Киевом зерновой коридор. Речь шла о балкере Primus, ранее известном под названием Polarstar. Судно направлялось в болгарскую Варну. Корабль передвигается под флагом Либерии.

25 августа сообщалось, что в Одесском порту произошел взрыв. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее говорил, что системы противовоздушной обороны сработали в Черноморске, где находится морской порт.

Читайте также:

В США оценили возможность участия американской армии в конфликте на Украине

В Одессе произошел взрыв

В США раскрыли план побега Зеленского