В США раскрыли план побега Зеленского Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о возможном побеге Зеленского в Вильнюс

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать после провала украинской армии на передовой. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале рассказал, куда сбежит глава государства.

Зеленский одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майями или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл, — отметил американец.

По его словам, США допустили большую ошибку, заставив Вооруженные силы Украины пойти в атаку. У них изначально не было шансов пробить российскую оборону и пройти подготовленные минные поля.

Также Макгрегор добавил, что после сокрушительного удара по украинской армии Зеленский просто сбежит. Экс-советник главы Пентагона назвал отвратительным сравнение главы Украины с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем.

Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела, — заключил Макгрегор.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что так называемые друзья Украины разорвут ее на части, как только страна потерпит поражение. По его словам, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия и Молдова будут «откусывать целые куски» от страны.