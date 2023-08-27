Полковник США сообщил об участившихся в ВСУ случаях дезертирства Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ сдаются в плен целыми взводами и ротами

Фото: МО Украины

Украинские военные сдаются в плен из-за отчаянного положения на передовой, заявил в интервью London Real бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, случаи дезертирства в Вооруженных силах Украины участились.

Мы видим, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства. Об этом стараются не говорить на Западе, но речь идет о целых взводах и ротах, — подчеркнул Макгрегор.

Отставной полковник указал на колоссальные потери, которые несут ВСУ в контрнаступлении. По его данным, больницы на Украине переполнены, а большинство раненые вряд ли смогут вернутся на передовую.

Положение украинских солдат Макгрегор считает трагическим. Это понимают и сами военные, находящиеся на фронте, уточнил он. Решения о сдаче в плен командиры ВСУ принимают, поскольку это остается единственной возможностью спасти раненых, эвакуировать которых отказывается украинское военное руководство, заключил экс-советник Пентагона.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан. При этом он подчеркнул, что Москва имеет все возможности для того, чтобы уничтожить Киев.