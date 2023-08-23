Американский военный объяснил, почему Путин еще не «раздавил» Украину Макгрегор: Путин не уничтожил Украину, так как видит украинцев православными

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Президент России Владимир Путин до сих пор не «раздавил» Украину, поскольку видит в украинцах православных христиан, заявил в интервью Wayne Dupree Podcast бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. При этом он подчеркнул, что Москва имеет все возможности для того, чтобы уничтожить Киев.

У русских в резерве триста тысяч солдат, которых они еще не использовали, тысячи ракет и артиллерийских снарядов. У них есть все для того, чтобы раздавить Украину. Люди спрашивают, если это правда, то почему Владимир Путин до сих пор этого не сделал. Я вам отвечу: потому что он видит в украинцах православных христиан — таких же, как и его народ. И он не хочет их убивать, — сказал Макгрегор.

Он добавил, что подобное объяснение «непостижимо для людей, подверженных пропаганде, утверждающей, что Путин — зло». Полковник также указал на то, что США старательно работали для того, чтобы вступить в конфликт с Россией — в частности, расширяли зону НАТО и культивировали планы по размещению ракет и армии по всему периметру границ РФ. Он подчеркнул, что русские заявили о неприемлемости подобных шагов, но США «это игнорировали». По мнению военного, причина такого подхода кроется в недооценке экономического и военного потенциала России.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Украина потеряет значительные территории в том случае, если боевые действия в стране будут продолжаться. При этом он считает, что урегулировать конфликт сможет только Москва, и исключительно на своих условиях. Он также указал, что президенту РФ Владимиру Путину известно, на что готов пойти Запад ради достижения собственных целей в Восточной Европе.