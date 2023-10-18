Правда ли, что Джо Байден родился в Израиле, кем были его родственники

Фото: Avi Ohayon/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден по итогам встречи с израильским правительством в Тель-Авиве заявил, что был рожден в Израиле. Что известно о биографии американского лидера?

Какую «оговорку» допустил Байден в Израиле

Сегодня, 18 октября, президент США Джо Байден прибыл в Израиль с визитом и провел конференцию с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Изначально он планировал после Израиля посетить Амман, но поездку отменили после произошедшей вчера, 17 октября, атаки на больницу в секторе Газа. По окончании встречи американский лидер заявил, что родился в Израиле.

«Государство Израиль было рождено для безопасности евреев всего мира, а я также родился там», — сказал президент США.

На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая написала в своем Telegram-канале, что Байден не мог быть избран президентом Соединенных Штатов Америки.

«Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США. Российское „вмешательство в американские выборы“ становится все более изощренным», — прокомментировала Захарова слова Байдена.

Что известно о семье Джо Байдена

По данным из официальных источников, Джо Байден родился 20 ноября 1942 года и является уроженцем города Скрантоне, штат Пенсильвания.

Прапрапрадед президента по отцу Уильям Байден родился в графстве Сассекс, Англия, откуда и эмигрировал в Соединенные Штаты. Его прадед по матери Эдвард Фрэнсис Блюитт был членом Сената Пенсильвании.

По Конституции США президентом страны может быть только уроженец Америки. Мать Джо Байдена, по некоторым данным, родилась в графстве Лаут в Ирландии либо в графстве Дерри (сейчас Северная Ирландия).

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

Что на самом деле сказал Байден про рождение в Израиле

В Сети после выступления американского президента опубликовали дословный перевод его речи, где он якобы сказал, что родился в Израиле.

«Государство Израиль родилось, чтобы стать безопасным местом для всех евреев мира. Поэтому оно родилось. Я давно говорю, если бы Израиля не существовало, нам бы следовало создать его», — заявил президент США.

Какие оговорки допускал Байден на посту президента США

8 августа Джо Байден не смог вспомнить точное количество чудес света.

«Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле я сказал «девять», но он один из семи чудес света, — сказал президент США.

Стоит отметить, что Большой каньон не относится к семи древним чудесам света. Природным чудом было предложено именовать объект, созданный природой без участия человека.

8 июля американский лидер во время интервью перепутал Россию с Украиной и предложил Москве членство в НАТО. Он быстро сориентировался и сам себя поправил.

«Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО», — заявил Байден.

В ноябре 2022 года глава Белого дома перепутал Украину с Ираком во время выступления во Флориде. Тогда он говорил об инфляции, в которой обвинил Россию, назвав ее мировой проблемой из-за конфликта в Ираке. Через несколько секунд он объяснил, что имел в виду Украину.

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