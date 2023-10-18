«Здрасьте, приехали»: Захарова высмеяла «родство» Байдена с израильтянами Захарова усомнилась в заявлении Байдена о его рождении в Израиле

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не мог быть избран главой американского государства, если утверждает, что родился в Израиле, заявила в Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она пошутила, что теперь «российское вмешательство» в президентские выборы 2016 года смотрится изощреннее.

Здрасьте, приехали. Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США. Российское «вмешательство в американские выборы» становится все более изощренным, — подчеркнула Захарова.

Американский лидер сделал громкое заявление, что родился в Израиле, во время рабочего визита в Тель-Авив. Он также сообщил, что израильское государство появилось ради безопасности еврейского народа.

Ранее Байден публично продемонстрировал поддержку Израилю и заявил, что в случае возникновения угрозы народу ближневосточного государства Вашингтон не будет бездействовать. Он заявил, что Израиль получит «беспрецедентный пакет помощи» для обороны своей страны. В частности, он подчеркнул, что всем необходимым будет обеспечена система противовоздушной обороны «Железный купол».