Байден пояснил, почему не считает Израиль виновным в атаке на больницу Байден обвинил палестинские силы в атаке на больницу на основе данных Пентагона

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден заявил о причастности палестинских сил к атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа на основании данных Пентагона, сообщает пресс-пул Белого дома. Как отмечается, в этом американский президент признался журналистам, которые спросили, на чем основывается его заявление о непричастности к удару Израиля.

Данные, которые мне предоставило мое Министерство обороны, — сказал Байдена.

Президент США прилетел в Израиль с визитом 18 октября. Он заявил, что удар по больнице могли нанести именно члены группировки ХАМАС, а также пообещал Израилю всю необходимую помощь для защиты от обстрелов со стороны Палестины. Заявление американского лидера о невиновности Израиля высмеял военный корреспондент Александр Коц. «Приехал и во всем разобрался», — написал он в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Поддубный обвинил Запад и президента США в лицемерии. Его возмутило, что атаку с сотнями жертв среди мирного населения безапелляционно списали на «ракету ХАМАС», сняв подозрения с израильской армии. Поддубный отметил, что поведение лидера США показывает, что тот и дальше вместе с Западом продолжит поддерживать любые военные решения Тель-Авива.