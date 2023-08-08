Байден не смог вспомнить количество чудес света Байден исправился после оговорки о количестве чудес света

Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе выступления не смог вспомнить правильное число чудес света, сообщает CNN. По его словам, таковых насчитывается сразу девять. Также у него возникли проблемы с их идентификацией.

Большой каньон — одно из девяти чудес света, подумайте об этом, это удивительно. Известный во всем мире символ Америки... На самом деле, я сказал девять, но он один из семи чудес света, — сказал американский лидер.

Большой каньон в США не относится к семи древним чудесам света. Он был включен в список семи чудес природы, который составила в 1997 году телекомпания CNN. Природным чудом было предложено именовать объект, созданный природой без участия человека. Также в список вошли Большой барьерный риф у берегов Австралии, гавань Рио-де-Жанейро, гора Эверест, Полярное сияние, вулкан Парикутин в Мексике и водопад Виктория в Африке.

Джо Байден является самым старым главой государства за всю историю США. В ноябре 2022 года ему исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает оговорки в публичных выступлениях, которые в США стали шутливо именовать «байденизмами». Помимо прочего, он часто иронизирует по поводу своего возраста и уже говорил о том, что ему 200 и 300 лет. При этом Байден официально заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах в 2024 году. В паре с ним будет выдвигаться вице-президент Камала Харрис.