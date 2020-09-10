Пожар в бейрутском порту потушили

https://static.news.ru/photo/fc22168e-f384-11ea-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Пожарным удалось ликвидировать возгорание в порту Бейрута. Над местом ЧП продолжают летать военные вертолёты.

Об этом сообщил телеканал MTV.

В администрации гавани заявили, что говорить о причинах случившегося ещё рано. Огонь возник на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов.

По этом исполняющий обязанности министра труда Ливана Мишель Наджар считает, что причиной могло стать применение болгарки во время ремонтных работ, искры от которой привели к пожару, передаёт ливанский телеканал LBC.

Пожар возник днём 10 сентября. Местные СМИ сообщали, что пламя разгорелось в ангаре на территории duty free.

4 августа в столице Ливана Бейруте прогремел мощный взрыв. В порту по трагической случайности сдетонировало 2700 тонн аммиачной селитры. В результате были уничтожены и повреждены здания в радиусе 10 километров. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи. После ЧП в городе начались акции протеста, переросшие в беспорядки, писал NEWS.ru.