Появились подробности взрыва у ворот аэропорта Кабула

Смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По предварительной информации, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы. В результате инцидента погибли минимум два человека, пострадали не менее 15. Также появились сведения, что при взрыве ранения получили американские солдаты.

Пентагон также подтвердил факт взрыва. Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена. Сейчас в районе аэропорта слышна стрельба.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.