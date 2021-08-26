Появились подробности взрыва у ворот аэропорта Кабула

Смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
По предварительной информации, взрыв
Пентагон также подтвердил факт взрыва. Об инциденте проинформировали президента США Джо Байдена. Сейчас в районе аэропорта слышна стрельба.
После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.