Российский союз туриндустрии сообщил об уменьшении потока российских туристов в Грузию на две трети. Это произошло после запрета на прямое авиасообщение между странами.
Почти все, кто летели в Грузию самолётами, прекратили посещать эту страну. К концу года туроператоры предрекают снижение потока на 70%,
Не продаются комплексные туры, те, кто самостоятельно ездил в Грузию, могут попасть туда через наземные пункты пропуска либо через третьи страны, что значительно сложнее.
Предпосылок для возобновления авиаперелётов в Грузию пока нет, так как «всё в руках принимающей страны», объясняет ситуацию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные. Никаких предпосылок для восстановления авиасообщения пока нет, — добавляет Барзыкин.
Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, которую недополучила страна из-за сокращения потока российских туристов.