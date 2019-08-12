https://static.news.ru/photo/98065442-bd4f-11e9-9560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Российский союз туриндустрии сообщил об уменьшении потока российских туристов в Грузию на две трети. Это произошло после запрета на прямое авиасообщение между странами.

Почти все, кто летели в Грузию самолётами, прекратили посещать эту страну. К концу года туроператоры предрекают снижение потока на 70%, пишут «Известия».

Не продаются комплексные туры, те, кто самостоятельно ездил в Грузию, могут попасть туда через наземные пункты пропуска либо через третьи страны, что значительно сложнее.

Предпосылок для возобновления авиаперелётов в Грузию пока нет, так как «всё в руках принимающей страны», объясняет ситуацию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

А в такой ситуации, которая там сейчас наблюдается, риски для россиян, безусловно, повышенные. Никаких предпосылок для восстановления авиасообщения пока нет, — добавляет Барзыкин.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, которую недополучила страна из-за сокращения потока российских туристов.