Инцидент с потерей хода российской атомной подлодки около Дании опровергли

Российская атомная подводная лодка «Орёл» не теряла ход у берегов Дании, как сообщали военные источники страны, передаёт РИА Новости.

Собеседник агентства опроверг информацию о поломке на борту субмарины. Лодка функционирует в штатном режиме и в составе корабельной группы Северного флота прошла датские проливы. Поясняется, что подводный атомоход продолжает выполнять свои задачи.