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Инцидент с потерей хода российской атомной подлодки около Дании опровергли

20:55, 05 августа 2021
Инцидент с потерей хода российской атомной подлодки около Дании опровергли Ракетный крейсер К-266 «Орёл» Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Российская атомная подводная лодка «Орёл» не теряла ход у берегов Дании, как сообщали военные источники страны, передаёт РИА Новости.

Собеседник агентства опроверг информацию о поломке на борту субмарины. Лодка функционирует в штатном режиме и в составе корабельной группы Северного флота прошла датские проливы. Поясняется, что подводный атомоход продолжает выполнять свои задачи.

Ранее в датских военных источниках сообщалось о неисправности на борту подводного атомохода, когда тот проходил мимо острова Техеро. Субмарина возвращалась на базу в Североморске с парада в честь дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие прошло 25 июля в честь Дня российского флота. В нём приняли участие корабли Балтийского флота и три подводные лодки из состава Северного флота. Идея проведения парада кораблей флота принадлежит президенту России Владимиру Путину. Она посетила его, когда российский лидер читал историческую публикацию о традициях царской России. До начала Первой мировой войны в 1914 году в День российского флота корабли проходили парадной колонной.

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