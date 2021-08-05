Инцидент с потерей хода российской атомной подлодки около Дании опровергли
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
20:55, 05 августа 2021
Ракетный крейсер К-266 «Орёл»Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
Читайте нас в Google Новости
Российская атомная подводная лодка «Орёл» не теряла ход у берегов Дании, как сообщали военные источники страны, передаёт РИА Новости.
Собеседник агентства опроверг информацию о поломке на борту субмарины. Лодка функционирует в штатном режиме и в составе корабельной группы Северного флота прошла датские проливы. Поясняется, что подводный атомоход продолжает выполнять свои задачи.
Ранее в датских военных источниках сообщалось о неисправности на борту подводного атомохода, когда тот проходил мимо острова Техеро. Субмарина возвращалась на базу в Североморске с парада в честь дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие прошло 25 июля в честь Дня российского флота. В нём приняли участие корабли Балтийского флота и три подводные лодки из состава Северного флота. Идея проведения парада кораблей флота принадлежит президенту России Владимиру Путину. Она посетила его, когда российский лидер читал историческую публикацию о традициях царской России. До начала Первой мировой войны в 1914 году в День российского флота корабли проходили парадной колонной.