По сведениям высокопоставленных представителей Пентагона, американской и иракской разведки, самолёт украинской авиакомпании, потерпевший крушение в Тегеране, перестал выходить на связь вскоре после того, как Иран запустил ракеты с военных баз, где размещались американские и союзные войска. Кроме того, по их данным, Boeing 737 был сбит зенитной ракетной системой, произведённой в России.
Самолет был поражён созданной в России ракетно-воздушной системой «Тор-М1», известной НАТО как Gauntlet, — сообщил Newsweek со ссылкой на собственные источники.
Американские спутники также зафиксировали инфракрасные вспышки двух пусковых ракет перед авиакатастрофой.
По оценкам Пентагона, инцидент был случайным. Источники сообщают, что противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела.
#BREAKING: US intelligence picked up signals of the SAM radar being turned on & satellites detected infrared blips of 2 missile launches, before Ukrainian Flt 752 went down - CBS@Global_Mil_Info
Как писал NEWS.ru, утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил. В настоящее время основные версии крушения самолёта — это поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.