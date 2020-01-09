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Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви прокомментировал заявление израильского министра иностранных дел Исраэля Каца о том, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери».

По его словам, министр высказал личное мнение. Эта тема сильно затрагивает Каца, потому что его родители пережили холокост. Польша не является антисемитской страной, — цитирует газета Rzeczpospolita слова посла. Как...