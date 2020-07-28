Потери туротрасли из-за пандемии COVID-19 оценили в ООН

https://static.news.ru/photo/ac1711d0-d0e8-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристический сектор потерял из-за пандемии коронавируса $320 млрд. Это более чем втрое превышает убытки отрасли во время глобального экономического кризиса в 2009 году.

За первые пять месяцев 2020 года число международных турпоездок сократилось на 300 млн или на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в мае 2020-го количество поездок на 98% по сравнению с маем 2019-го, отметили во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Последние данные показывают, насколько важно как можно быстрее возобновить туризм, как только это становится безопасным, — цитирует «Интерфакс» главу организации Зураба Пололикашвили.

Он отметил, что спад туризма ставит на грань выживания многие домохозяйства и предпринимателей, особенно в развивающихся странах. По его словам, на властях в каждом регионе мира лежит двойная ответственность — по сохранению здоровья граждан и защите бизнеса и рабочих мест.

Пандемией коронавируса охвачены более 200 стран мира. Общее количество заболевших превышает 16,6 млн человек. Жертвами инфекции стали более 657 тысяч человек, выздоровели свыше 10,2 млн.

В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (свыше 4,3 млн заразившихся), Бразилия (более 2,4 млн) и Индия (свыше 1,4 млн).

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 823,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 612 тысяч пациентов, умерли 13,5 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что российские власти будут компенсировать соотечественникам деньги, потраченные на путешествия по территории страны. Туристам предполагается выплачивать по 5 тыс. рублей на каждые потраченные на отдыхе 25 тыс. рублей.