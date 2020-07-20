Россиянам будут компенсировать потраченные на отдых деньги

https://static.news.ru/photo/0323fbd2-c946-11ea-9c0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Туристы, путешествующие по территории страны, будут получать по пять тысяч рублей за каждые потраченные на отдых 25 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна быть не менее пяти дней.

Такой вариант поддержки внутреннего туризма планирует реализовать правительство РФ. Получить можно будет не более 15 тыс. рублей на одного человека, пишет ФАН.

Всего на эти цели правительство выделит порядка 15 млрд рублей. Так власти хотят привлечь внимание россиян к тем направлениям туризма в стране, которые пользуются наименьшим спросом из-за высокой стоимости отдыха.

Чтобы получить компенсацию, надо потратить на отдых более 25 тыс. рублей, срок бронирования должен быть более пяти ночей, необходимо иметь платёжную карту «Мир», на которую и будут перечисляться деньги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство транспорта России предложило субсидировать льготные тарифы на семейные поездки в купе поездов дальнего следования. Данный шаг, по мнению ведомства, будет способствовать развитию внутреннего туризма.