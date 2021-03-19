Постпред РФ в Вене рассказал, против кого нацелены учения Defender Europe

https://static.news.ru/photo/027d87b4-88f1-11eb-88f4-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Учения НАТО Defender Europe («Защитник Европы») нацелены против России. Об этом сообщил постпред РФ в Вене Константин Гаврилов.

США продолжают переброску в Европу для учений «Защитник Европы» сил и средств, они нацелены против РФ, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В прошлом году учения Defender Europe 2020 должны были стать третьими по величине на Европейском континенте со времён холодной войны. От сухопутных войск в них должны были участвовать командование дивизии, три бронетанковые бригады, бригада артиллерии, подразделения поддержки этих сил, а также подразделения американских ВВС и морской пехоты. Однако США досрочно завершили манёвры из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что задача и цель США — сдерживание России. По её словам, Вашингтону выгодно не дать Москве конкурировать на равных, соперничать и в чём-то опережать Соединённые Штаты.