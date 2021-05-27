Постпред РФ в ЕС: Москва готова активизировать диалог с Европой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россия готова активизировать диалог с Москвой, но пока не понятно, когда Евросоюз будет готов к этому. Об этом заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС, Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала. Когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с нашей страной? Честно скажу, не знаю, — подчеркнул политик.

Он выразил предположение, что американский лидер Джо Байден поможет Европе определиться по этому вопросу после саммита с президентом России Владимиром Путиным после саммита в Женеве. Их встреча запланирована на 16 июня.

Ранее Чижов заявил, что Россия и Евросоюз связаны общим будущим и в Европе это понимают. Дипломат надеется, что в докладе Еврокомиссии авторства главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля эта мысль будет отражена, а тон доклада политика будет исходить из этого.

14 мая глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что попытки разделить Европу и Россию бесполезны. По его словам, ЕС полностью поддерживает Чехию по вопросу инцидента во Врбетице — взрывы на военных складах в 2014 году, в которых Прага обвинила Москву и выслала дипломатов из страны — и призывает Россию в полной мере соблюдать Венскую конвенцию.