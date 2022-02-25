Посольство во Франции подтвердило задержание российского судна в Ла-Манше

Капитан задержанного в Ла-Манше российского судна связался с посольством РФ, сообщили в дипмиссии, передаёт РИА Новости. Сейчас посольство выясняет причину задержания сухогруза.

В посольство поступил экстренный звонок от капитана российского сухогруза, в котором он сообщил о задержании судна французскими властями в проливе Ла-Манш, — рассказали в посольстве.

После задержания судно было направлено в порт Булони-сюр-Мер на севере Франции. Консульский отдел посольства намерен получить от французских властей разъяснения по данному вопросу.

Накануне, 25 февраля морское агентство Молдавии сообщило, что танкер под молдавским флагом и с российским экипажем на борту подвергся обстрелу в Чёрном море. Кто именно совершил нападение не сообщалось. На судне начался пожар, однако вся команда была спасена подошедшим кораблём.

На основании предупреждения Минобороны российская сторона приостановила судоходство в Азовском море.