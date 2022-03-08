Посольство РФ в Вашингтоне призвало «прекратить гонения» на россиян

Посольство РФ в Вашингтоне назвало «возмутительными и абсолютно необоснованными» обвинения в адрес председателя Координационного совета российских соотечественников в США Елены Брэнсон, которую Минюст США заподозрил в нелегальной работе в качестве российского агента. Дипмиссия РФ призвала властей США «прекратить гонения» на россиян, сообщив об этом на странице в Facebook.

В сообщении посольства РФ говорится , что оно рассматривает преследование Елены Брэнсон как враждебную акцию и часть широкомасштабной антироссийской кампании, в рамках которой выходцам из России отказывают в праве поддерживать связь с родиной. При этом официальные лица США продолжают игнорировать призывы обеспечить общине базовые права граждан РФ, что можно расценить как грубое нарушение личных свобод.

Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, - заявили в посольстве РФ.

Минюст США счёл иностранным агентом 61-летнюю Елену Брэнсон, которая,по версии ведомства, действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации и организовывала встречи российских госслужащих с американскими политиками и бизнесменами в целях лоббирования интересов России. Ей может грозить до 35 лет тюрьмы.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне выступило с аналогичным заявлением после того, как ФБР заявил о приостановке работы Координационного совета организаций российских соотечественников в США в ноябре 2021 года. Тогда в КСОРС заявляли о допросах сотрудниками ФБР около 300 представителей российской диаспоры и обысках у руководителей организации. Дипломаты расценили такие акции как недружественные по отношению к РФ.