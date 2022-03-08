Посольство РФ в Вашингтоне призвало «прекратить гонения» на россиян

Посольство РФ в Вашингтоне назвало «возмутительными и абсолютно необоснованными» обвинения в адрес председателя Координационного совета российских соотечественников в США Елены Брэнсон, которую Минюст США заподозрил в нелегальной работе в качестве российского агента. Дипмиссия РФ призвала властей США «прекратить гонения» на россиян, сообщив об этом на странице в Facebook.
В сообщении посольства РФ
Требуем прекращения гонений на соотечественников. Дайте им возможность свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с родиной, реализовывать культурные и исторические проекты, - заявили в посольстве РФ.
Минюст США счёл иностранным агентом 61-летнюю Елену Брэнсон, которая,по версии ведомства, действовала в качестве иностранного агента в пользу России без соответствующей регистрации и организовывала встречи российских госслужащих с американскими политиками и бизнесменами в целях лоббирования интересов России. Ей может грозить до 35 лет тюрьмы.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне выступило с аналогичным заявлением после того, как ФБР заявил о приостановке работы Координационного совета организаций российских соотечественников в США в ноябре 2021 года. Тогда в КСОРС заявляли о допросах сотрудниками ФБР около 300 представителей российской диаспоры и обысках у руководителей организации. Дипломаты расценили такие акции как недружественные по отношению к РФ.