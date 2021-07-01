Посольство РФ в США отвергло обвинения в кибератаках

Российское посольство в США отвергло причастность Москвы к хакерским атаках, о которых говорилось в докладе американского Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сказано в сообщении, размещённом на странице посольства в Facebook.

Российским спецслужбам приписали участие в кибератаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру коллеги из США и Великобритании.

Категорически отвергаем причастность российских госструктур к атакам на правительственные и частные объекты в США и за их пределами, — отметили в дипмиссии.

В посольстве также предложили навести порядок на американской территории, поскольку оттуда идут атаки на объекты критической инфраструктуры России.

Надеемся, что американская сторона откажется от практики голословных обвинений и сосредоточится на профессиональной работе с российскими экспертами по укреплению международной информационной безопасности, — добавили дипломаты.

Ранее стало известно, что Международный институт стратегических исследований (IISS) перечислил 15 главных мировых кибердержав. Эксперты оценивали государства по семи критериям. В результате первое место по всем компонентам заняли США. В страны «второго уровня» попали Россия, Австралия, Канада, Китай, Франция, Израиль и Великобритания. Эти государства имеют преимущества только в ряде категорий.