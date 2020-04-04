Посольство РФ разместит застрявших в Нью-Йорке россиян в отеле

https://static.news.ru/photo/332432c8-7614-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karlheinz Irlmeier/imageBROKER.com

Российское посольство снимет номера в отеле на Лонг-Айленде граждан РФ, которые не смогли вылететь из США из-за отмены авиарейсов на фоне пандемии.

Отель расположен неподалёку от аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке. До понедельника в гостинице разместят 51 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства России в США Николая Лахонина.

Как писал NEWS.ru ранее, как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля из Нью-Йорка в Москву рейсом компании «Аэрофлот», но его отменили. О количестве пассажиров сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.