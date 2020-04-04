Посольство РФ разместит застрявших в Нью-Йорке россиян в отеле

Российское посольство снимет номера в отеле на Лонг-Айленде граждан РФ, которые не смогли вылететь из США из-за отмены авиарейсов на фоне пандемии.
Отель расположен неподалёку от аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке. До понедельника в гостинице разместят 51 человека,
Как писал NEWS.ru ранее, как минимум 250 россиян должны были вылететь вечером 3 апреля из Нью-Йорка в Москву рейсом компании «Аэрофлот», но его отменили. О количестве пассажиров сообщил пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.
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