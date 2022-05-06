Посол Украины в ФРГ не извинился за оскорбление Шольца ливерной колбасой

Олаф Шольц / Фото Wolfgang Kumm/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk, что не видит причин для извинений за оскорбительные высказывания в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его словам, они вызваны неправильной политикой Берлина в отношении Украины.

Дело не в том, чувствуете ли вы себя обиженным или нет, а в том, помогаете ли вы нам не проиграть в этой войне и спасти человеческие жизни, — заявил посол.

Ранее Мельник, комментируя отказ Шольца отправиться на встречу в Киев, заявил, что канцлер ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Сам Шольц объяснил решение не ехать на Украину тем, что ранее украинский президент Владимир Зеленский отказался принять в столице президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

В ответ на слова Мельника депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер потребовал выдворения из страны посла Украины в Берлине. Парламентарий отметил, что Мельник не в первый раз оскорбил немецкий народ и его лидера.

Политолог Эйке Хамер счёл заявления дипломата неприемлемыми, особенно в ситуации, когда Берлин является союзником Киева в регионе. Он также назвал «оплеухой» решение Украины не принимать в Киеве Штайнмайера.