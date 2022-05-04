В бундестаге призвали выдворить оскорбившего Шольца посла Украины Депутат бундестага Койтер: следует выдворить посла Украины Мельника, оскорбившего Шольца

Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что из ФРГ следует выдворить посла Украины в Берлине Андрея Мельника. По его мнению, дипломат позволил себе неприемлемые слова в адрес канцлера Олафа Шольца, назвав его «оскорблённой ливерной колбасой», сообщают «Известия».

Койтер напомнил, что Мельник не в первый раз оскорбил немецкий народ и его лидера. Последнее высказывание посла он считает «возмутительными».

В ситуации, когда Берлин является союзником Киева в регионе, дипломат делает неприемлемые заявления, считает политолог Эйке Хамер.

Я тоже не понимаю, почему Германия до сих пор не выкинула этого посла из страны, — задался вопросом эксперт.

Он также назвал «оплеухой» решение Украины не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Ранее стало известно, что Андрей Мельник, комментируя отказ Шольца отправиться на встречу в Киев, заявил: канцлер ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса». Шольц свое решение не ехать на Украину объяснил как раз тем, что украинский президент Владимир Зеленский ранее отказался принять в Киеве Штайнмайера.