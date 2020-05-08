Посол США в России призвал ответить на попытки принизить роль СССР в Победе

https://static.news.ru/photo/9d6af1e4-91b7-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Антонов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Попытки ряда стран принизить роль Советского союза в победе над нацизмом неприемлемы. Москва не должна оставлять это без ответа. Об этм заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу <...>, - говорится в видеообращении, опубликованном 9 мая на странице посольства в Facebook.

По его словам, говорить о том, что СССР развязал войну в то время как, советский народ потерял 27 млн человек, просто кощунственно. По словам дипломата, это свидетельствует о том, что против ведётся масштабная дезинформационная кампания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме подготовили законопроект о запрете на приравнивание СССР к нацистской Германии. Эксперты работают над окончательной формулировкой, которая оставит пространство для серьёзной исторической дискуссии.