Посол России выразил надежду на возобновление «Северного потока — 2» Посол РФ Нечаев выразил надежду, что власти ФРГ вернутся к проекту «Северный поток — 2»

Nord Stream 2 / Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что немецкие власти в итоге вернутся к проекту газопровода «Северный поток — 2». Слова дипломата прозвучали в эфире «Соловьёв Live». Он подчеркнул, что проект полностью завершён и в любой момент может начать поставлять газ в ФРГ.

Придёт время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь, — сказал Нечаев.

Он также добавил, что технически «Северный поток — 2» полностью завершён, трубы не просто проложены, но и заполнены технологическим газом. Газопровод может начать поставки голубого топлива в Германию в любой момент.

С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России, — отметил Нечаев.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена Германией 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее финансовые аналитики спрогнозировали запуск «Северного потока — 2» в Европе из-за сокращения маршрутов поставок российского природного газа через Украину и Польшу, а также отсутствие дополнительных альтернативных объёмов топлива на мировом рынке. Одним фактором в пользу этого является нежелание ряда стран переходить на оплату в рублях. Эксперты отмечают, что в мире есть понимание, что альтернативы российскому газу нет.