Посол РФ узнал о планах ФРГ по конфискации замороженных российских средств Посол Нечаев: ФРГ изучает варианты изъятия замороженных госсредств РФ в пользу Украины

Фото: Lisa Ducret/dpa/Global Look Press

В настоящее время Берлин работает над вариантами изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Он также отметил, что собственность ряда ведущих энергетических компаний на территории ФРГ де-факто уже изъята.

Прорабатываются варианты изъятия замороженных государственных средств России в пользу Украины. Споры на этот счет если и ведутся, то лишь о том, как юридически корректно обосновать планы конфискации и придать им благовидную форму, — сказал Нечаев.

Он предположил, что подобный шаг станет станет фатальным с точки зрения привлекательности немецкой юрисдикции для иностранного капитала. Кроме того, такое решение «повлечет за собой ответные шаги» России.

Нечаев добавил, что Германия также объявила «охоту» на имущество и активы российских предпринимателей из санкционных списков.

Ранее Сергей Нечаев заявил, что решение Берлина по отправке танков Leopard 2 Киеву является крайне опасным, поскольку оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. По мнению дипломата, данный шаг означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацистов.