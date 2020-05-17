Посол Китая в Израиле найден мёртвым в своём доме

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Тело посла Китая в Израиле Ду Вэя было обнаружено в частном доме на окраине Тель-Авива. Дипломату было 57 лет.

По данным израильских СМИ, смерть наступила во сне от естественных причин, сообщает «Интерфакс».

Ду Вэй был назначен послом Китая в Израиле в феврале этого года. До этого он представлял интересы КНР на Украине.

NEWS.ru писал, что скончался вокалист группы The Pretty Things Фил Мэй. Мужчина упал с велосипеда и повредил ногу. Его доставили в больницу, где сделали операцию. Но хирургическое вмешательство повлекло за собой осложнение и 75-летний музыкант умер.

Ранее в США умер актёр Джерри Стиллер. Ему было 92 года. Смерть мужчины наступила по естественным причинам. Актёр наиболее известен по ролям Франка Костназа в сериале «Санфелд» и Артура Спунера в сериале «Король Квинс».