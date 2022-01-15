Порошенко собрался в Европу, несмотря на угрозу ареста на Украине
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:51, 15 января 2022
Пётр ПорошенкоФото: petroporoshenko/facebook.com
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Бывший украинский президент Пётр Порошенко намеревается поучаствовать в заседании межпарламентского Совета НАТО — Украина 24 января, несмотря на угрозу ареста после судебного слушания в Киеве. Уточняется, что на заседание его пригласила Парламентская ассамблея Альянса, сообщили в партии «Европейская солидарность».
Лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко планирует 24 января посетить Брюссель для участия в заседании межпарламентского Совета Украина — НАТО, — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия запланировано проведение встречи с украинскими союзниками для объединения действий против «продолжающейся агрессии Кремля».
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Прокуратура попросила суд его арестовать. Экс-президент ранее заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.
Экс-президент, который находится на отдыхе в одной из стран Европы, сообщил, что вернётся в Киев 17 января. Он намерен явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором. По словам Порошенко, он не собирается защищаться от главы государства Владимира Зеленского.