https://static.news.ru/photo/06a0e712-c4c3-11e9-b520-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, возглавляющий партию «Европейская солидарность», изъявил желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Туда же намерен отправиться и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Их кандидатуры заявили фракции «Европейская солидарность» и «Голос» вечером 21 августа, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в секретариате парламента.

Комитет Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству может возглавить представитель партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Богдан Яременко. Предполагается, что в его составе будет 10 депутатов, 6 из которых сторонники главы государства.

Ранее News.ru писал, что очередной допрос Петра Порошенко в Государственном бюро расследований назначен на 3 сентября. При неявке в ГБР пятого президента Украины ждёт принудительный привод. Первый допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» состоялся 12 августа. Уголовное преследование украинского лидера начали после исков бывшего замглавы администрации президента времён Януковича Андрея Портнова.