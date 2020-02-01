https://static.news.ru/photo/25501ad0-44d3-11ea-85c3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко И Майкл Помпео Фото: Николай Петров/БелТа/ТАСС

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.

Во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко также отметил, что Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду в развитие двухсторонних отношений в этой сфере.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие Соединёнными Штатами Америки отношений с другими странами — суверенное право Белого дома. Таким образом он прокомментировал визит Помпео в государства СНГ и на Украину.