Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона готова продолжать работу по обеспечению суверенитета и независимости Белоруссии.
Во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко также отметил, что Соединённые Штаты ценят усилия Минска в борьбе с терроризмом, и выразил надежду в развитие двухсторонних отношений в этой сфере.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что развитие Соединёнными Штатами Америки отношений с другими странами — суверенное право Белого дома. Таким образом он прокомментировал визит Помпео в государства СНГ и на Украину.
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