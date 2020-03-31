https://static.news.ru/photo/9c7335ae-7361-11ea-acaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Al Drago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все страны в мире должны рассказывать правдивую информацию о ситуации с коронавирусом.

По его словам, это необходимо для того, чтобы одержать победу над пандемией.

Нам нужно, чтобы каждая страна напряглась и предоставила точную, транспарентную информацию. И если у нас этого не будет, если вместо этого у нас будет дезинформация, тогда под угрозой окажется ещё больше жизней, не только сегодня, но и в последующие недели, пока мы боремся с колоссальной проблемой, — заявил Помпео в интервью Fox News, сообщает «Интерфакс».

Помпео отметил, что сотрудникам американской администрации нужны данные из Китая, Ирана, Италии и других стран, чтобы смоделировать ситуацию о риске и жертвах пандемии.

Он подчеркнул, что США будут также раскрывать информацию о состоянии дел в стране по коронавирусу.

В марте Помпео заявил, что власти Китая не предоставляют полные данные о ситуации с COVID-19. По его словам, в КНР с самого начала знали о риске, но не позволили людям покинуть Ухань, потратив впустую драгоценные дни.

NEWS.ru писал что в США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек. Такого мнения придерживается член группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19.