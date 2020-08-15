Помпео призвал белорусские власти к диалогу с протестующими

https://static.news.ru/photo/096500c8-def8-11ea-aadc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEX HALADA via imago-images.de/Global Look Press

Власти Белоруссии должны начать диалог с гражданами страны, которые участвуют в массовых протестах из-за несогласия с результатами президентских выборов в республике. Об этом 15 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Выборы не были свободными и справедливыми, — цитирует ТАСС политика.

Он напомнил, что на протяжении последних нескольких дней ведутся активные переговоры с лидерами европейских стран, чтобы поддержать белорусский народ. Помпео подчеркнул, что США поддерживают освобождение задержанных в Белоруссии участников акций протеста, однако считают это недостаточным.

Ранее госсекретарь заявил, что Вашингтон считает президентские выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» их проведением. Дипломат отметил, что «в Вашингтоне сожалеют» о недопуске к мониторингу голосования представителей ОБСЕ. Помпео добавил, что США призывают власти Белоруссии воздержаться от применения силы в отношении протестующих. Он считает, что Минск должен конкретными действиями продемонстрировать своё стремление к приверженности демократическим процессам и уважению прав человека.

Позднее министры иностранных дел всех 27 стран Евросоюза приняли политическое решение — ввести новые санкции в отношении официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов, писал NEWS.ru.