В Сети высмеяли обложку журнала Time с Путиным «в глазах» Байдена

https://static.news.ru/photo/50c05642-cc3d-11eb-8770-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: joebiden/facebook.com

Обложку журнала Time, на которой президент США Джо Байден изображён с отражающимся в его тёмных очках российским лидером Владимиром Путиным, оценили в Интернете. Интернет-пользователи высмеяли американского политика, напомнив о его преклонном возрасте.

Он в солнцезащитных очках, потому что спит, — написал Josias Teofiofo в Twitter.

«Даже сам Байден посмеялся бы над этим, если бы, конечно, вспомнил, что выиграл», — добавил Jay Patel. «Они ловко прикрыли ему глаза очками, чтобы скрыть испуганный взгляд оленя перед колёсами грузовика», — написал ещё один пользователь Сети.

Также комментаторы сравнили такое признание от журнала Time с вручением Нобелевской премии президенту Барку Обаме. Как и в тот раз, даже не дождались, пока Байден сделает что-нибудь достойное заголовка «Байден против Путина».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что обложка журнала Time с президентами США и России Байденом и Путиным доказывает признание авторитета российского лидера. По мнению сенатора, изображать подобным образом президента Украины Владимира Зеленского или главу Польши Анджея Дуду «никому бы не пришло в голову».