Пушков оценил обложку журнала Time с Байденом и Путиным

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обложка журнала Time с президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным доказывает признание авторитета российского лидера. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Посвящённая предстоящему американо-российскому саммиту обложка журнала Time была опубликована 11 июня. На ней изображён Джо Байден в тёмных очках, в которых отражается Владимир Путин.

Обложка «Time» отражает то, о чем сейчас думает Байден. И еще раз говорит о роли личности и стоящей за ней страны в мировой политике. <...> Своеобразное, но однозначное признание со стороны либерального издания веса России и ее лидера, — написал Пушков.

Он также отметил, что изображать подобным образом президента Украины Владимира Зеленского или главу Польши Анджея Дуду «никому бы не пришло в голову».

Двусторонний саммит Россия — США пройдёт на женeвской вилле Ла Грaнж 16 июня.

В Госдепартаменте США ранее рассказали, что на встрeче двух лидеров будут обсуждаться права человека, ситуация с Алексеем Навальным, арестованные в России американцы и другие темы. Вашингтон надеется, что в результате cаммита политикам удастся достичь договорённости о возвращении поcлов двух стран.