Польский профессор заявил об опасности появления «новой Российской империи»

https://static.news.ru/photo/7227ee5a-f3d8-11ea-a0c0-fa163e074e61_660.jpg Варшава, Польша Фото: Rolf Schulten/imageBROKER.com/Global Look Press

Профессор Академии военного искусства Пётр Грохмальский заявил, что Польша у своих восточных границ может столкнуться с «новой формой Российской империи». По его словам, такой поворот событий возможен в связи с интеграцией России и Белоруссии.

Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнёмся с новым видом Российской империи на нашей границе, — отметил Грохмальский в интервью Polskie Radio 24.

Эксперт считает, что создание суверенных государств после распада СССР было основным элементом стабильности на постсоветском пространстве. Однако для Москвы якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».

Профессор также указал на особую роль Калининградской области. По мнению Грохмальского, граничащие с российским регионом Польша и Прибалтика, находятся во всё большей опасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил: украинская сторона обеспокоена интеграцией Белоруссии и России. По его словам, раньше белорусский президент Александр Лукашенко пообещал Киеву мир на границе, но после сближения с РФ дальнейшее развитие ситуации вызывает вопросы. Он отметил, что в ближайшее время, скорее всего, Лукашенко посетит Москву и в ходе этого визита будет обсуждаться вопрос об интеграции.