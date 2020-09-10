Киев обеспокоился сближением Белоруссии и России

https://static.news.ru/photo/1d456376-f36b-11ea-84e5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что украинская сторона обеспокоена интеграцией Белоруссии и России. По его словам, раньше белорусский президент Александр Лукашенко пообещал Киеву мир на границе, но после сближения с РФ дальнейшее развитие ситуации вызывает вопросы.

Он отметил, что в ближайшее время, скорее всего, Лукашенко посетит Москву и в ходе этого визита будет обсуждаться вопрос об интеграции.

Если вчера Лукашенко заявил, что у них с Россией единая армия, о чём тут дальше говорить? <...> У них сейчас довольно сильные отношения по аспектам военной безопасности, у них очень тесное сотрудничество по линии спецслужб, других силовых ведомств. Дальнейшее сближение, безусловно, для нас будет носить негативный характер, и мы должны это учитывать. Поскольку мы понимаем, что Россия — это страна-агрессор, она на нас напала и это наш враг, — сказал он в интервью «Громадское ТВ».

Он добавил, что сейчас спрогнозировать дальнейшее развитие белорусско-украинских отношений невозможно, так как неизвестно, как будут развиваться отношения Минска и Москвы.

Безусловно, мы не можем рубить всё, потому что наши отношения очень многогранны — начиная с политических и заканчивая гуманитарными, культурными, межчеловеческими, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко высказался о перспективах интеграции с Россией. По его словам, объединение в том виде, в каком оно прописано в союзном договоре, невозможно.

В конце сентября в Минске и Минской области пройдёт VII Форум регионов Белоруссии и России. По словам Лукашенко, мероприятие станет экономическим трамплином для сближения позиций по ряду вопросов.

В Белоруссии продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования, согласно которым победу в выборах вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированными.