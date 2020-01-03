Самолёты крупнейшей авиакомпании Польши LOT будут избегать воздушного пространства Ирана при выполнении рейсов в Бангкок, Индию, Сингапур и Шри-Ланку.
Представитель авиаперевозчика Михал Черницкий пояснил, что решение принято руководством компании из соображений безопасности.
Он также отметил, что изменение маршрутов не повлияет на регулярность полётов в указанные страны и не приведёт к значительному увеличению их продолжительности,
Решение LOT связано с недавним авиаударом американских ВВС в районе международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. После инцидента авиакомпании Бахрейна, Иордании и Катара решили приостановить полёты в столицу Ирака.
Ранее NEWS.ru писал, что в МИД Великобритании порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Иран и Ирак из-за значительного роста напряжённости в регионе.
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